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Почти сотня домов Киева остались без газа: что произошло

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве срочно было прекращено газоснабжение до 93 многоквартирных домов. Причиной тому является авария на территории национального заповедника "София Киевская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевгаза.

"19 октября во время проведения плановых работ с отрезки распределительного газопровода на территории национального заповедника "София Киевская" произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта, что привело к снижению давления газа в сети", - говорится в сообщении.

Так, для предотвращения аварийной ситуации газоснабжение было приостановлено до 93 многоквартирных домов Шевченковского района.

Сейчас "Киевгаз" ликвидирует аварийную ситуацию для возобновления поставок газа в дома потребителей.

По информации пресс-центра работы по ликвидации могут занять несколько дней.

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КиевГаз