Майже сотня будинків Києва залишилися без газу: що сталося

У Києві терміново було припинене газопостачання до 93 багатоквартирних будинків. Причиною тому є аварія на території національного заповідника "Софія Київська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київгазу.
"19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території національного заповідника "Софія Київська" сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту, що призвело до зниження тиску газу в мережі", - йдеться в повідомленні.
Так, для запобігання аварійної ситуації газопостачання було призупинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.
Наразі "Київгаз" ліквідовує аварійну ситуацію для відновлення постачання газу в оселі споживачів.
За інформацією прес-центру роботи з ліквідації можуть зайняти кілька днів.