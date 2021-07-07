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Оккупанты готовятся к боевым действиям на Донбассе. Размещают технику в населенных пунктах

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Донбасс, Среда 07 июля 2021 15:51
Оккупанты готовятся к боевым действиям на Донбассе. Размещают технику в населенных пунктах Фото: боевики размещают тяжелую технику на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные войска на Донбассе готовятся к возможным боевым действиям. Об этом свидетельствует то, что оккупанты размещают вооружение за пределами выделенных мест его хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Наблюдатели ОБСЕ в отчете от 6 июля рассказали о зафиксированной беспилотником на оккупированной территории Луганской области боевой технике оккупантов:

  • вблизи Шимшиновки - 11 танков, 26 бронированных машин;
  • вблизи Мирного - 30 танков, 9 самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина;
  • вблизи Круглика - 30 танков.

Размещенную с нарушениями военную технику наблюдатели зафиксировали и на оккупированной территории Донецкой области - 8 танков Т-64 возле Бойковского. В так называемой зоне безопасности также заметили технику боевиков:

  • на территории Раздольного - 23 боевые машины пехоты (БМП);
  • вблизи Кальмиусского - 6 боевых бронированных машин и одна самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

"Указанное свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников в возможных боевым действиям. Стоит отметить скопление вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые по своей численности обостряют ситуацию в районе проведения ООС", - подчеркнули в штабе.

Напомним, накануне в штабе объяснили, зачем боевики обостряют ситуацию на Донбассе.

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