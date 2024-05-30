Сотні українців із Норвегії можуть відправити додому: причини
У Норвегії почали індивідуальних розгляд заяв українців, які просять про притулок. У разі відмови з країни можуть попросити виїхати сотні українських громадян, на яких не поширюється колективний захист.
Оцінюватимуть індивідуальну ситуацію та з якого регіону України приїхали біженці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nrk.no.
Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочав індивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і тому не відповідають вимогам колективного захисту. Перші справи будуть завершені після літа.
"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала", – заявила міністер юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.
Йдеться про 800-1000 людей, яким можуть наказати покинути Норвегію. Серед заяв на притулок, які розглядаються, 370 – від чоловіків призовного віку.
У міністерстві юстиції зауважують, що ризик бути відправленим на війну проти Росії не є підставою для проживання в Норвегії:
"Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку", – пояснили у відомстві.
Зараз безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.
Норвегія надає колективний захист понад 77 тисячам українців. Уряд вживає заходів, щоб знизити привабливість країни та скоротити потік нових біженців.
Нагадаємо, ми писали, що влада Норвегії скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Уряд вирішив скасувати частину виплат.
Також ми розповідали, що країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому. Таке рішення погодив комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції.
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