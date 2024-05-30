Сотни украинцев из Норвегии могут отправить домой: причины
В Норвегии начали индивидуальное рассмотрение заявлений украинцев, которые просят об убежище. В случае отказа из страны могут попросить выехать сотни украинских граждан, на которые не распространяется коллективная защита.
Оценивать будут индивидуальную ситуацию и из какого региона Украины приехали беженцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nrk.no.
Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) приступил к индивидуальному рассмотрению заявлений украинцев, которые не проживали в Украине на момент начала войны и поэтому не отвечают требованиям коллективной защиты. Первые дела будут завершены после лета.
"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации человека. Среди прочего, откуда он приехал", – заявила министер юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.
Речь идет о 800-1000 людях, которым могут приказать покинуть Норвегию. Среди рассматриваемых заявлений на убежище, 370 – от мужчин призывного возраста.
В министерстве юстиции отмечают, что риск быть отправленным на войну против России не является основанием для проживания в Норвегии:
"Призыв на срочную службу и служба в связи с войной не являются условиями, которые являются основанием для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом случае", – пояснили в ведомстве.
В настоящее время безопасными для жизни, по оценке UDI, считаются три области: Львовская, Волынская и Закарпатская.
Норвегия предоставляет коллективную защиту более 77 тысяч украинцев. Правительство принимает меры, чтобы снизить привлекательность страны и сократить поток новых беженцев.
Напомним, мы писали, что власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Правительство решило отменить часть выплат.
Также мы рассказывали, что страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой. Такое решение согласовал комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции.
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