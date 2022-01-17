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Сотни тысяч за "спокойное" ведение бизнеса: в Харькове задержали "криминального авторитета"

Автор: Сергей Пышкин

В Харькове оперативники задержали "криминального авторитета". Он требовал 250 тысяч долларов несуществующего долга у местного предпринимателя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Криминальный авторитет" угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов США несуществующего долга. Процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством", - пишет пресс-служба.

Правоохранители задержали преступника при получении средств и изъяли 150 тысяч долларов.

Согласно ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины "криминальному авторитету" грозит до 12 лет заключения.

Фото: в Харькове задержали "криминального авторитета" (npu.gov.ua)

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Харьков