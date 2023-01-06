Чад заявив про спробу держперевороту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

За заявою уряду, за замахом стояла група з 11 офіцерів на чолі з Барадином Бердей Таргіо, президентом Чадської організації з прав людини.

"Служба безпеки запобігла спробі військових дестабілізувати країну та підірвати конституційний лад", - повідомляє телеканал.

У лютому 2021 року Таргіо був засуджений до трьох років ув'язнення за звинуваченням у підриві конституційного ладу.

Нагадаємо, 2021 року стало відомо, що президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни. Дебі був одним із найтриваліших правителів Африки. До влади прийшла військова хунта.

Вперше він прийшов до влади під час збройного повстання 1990 року. Тоді він захопив владу після повстання проти президента Хіссена Хабре і з того часу пережив різні заколоти проти власного правління. Виграв вибори у 1996, 2001, 2006, 2011 та 2016 роках.

Зіткнення з армією у Чаді розпочалися 17 квітня. Генерал армії повідомив, що 300 повстанців було вбито і 150 взято в полон. За його словами, п'ятьох урядових солдатів було вбито і 36 поранено.

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