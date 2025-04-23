Сотні яскравих авто: технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї "Колеса Історії"

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land відбудеться з 3 по 4 травня у Києві. Цього року організатори Old Car Land підготували одразу кілька тематичних експозицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Найбільш яскрава частина фестивалю – це підбірка легенд світового автопрому, які їздили дорогами нашої планети півстоліття тому. Citroen CX з гідропневматичною підвіскою, BMW 1502, яка заклала дизайн марки на 50 років вперед, Mercedes-Benz W116, що подарував назву найбільш популярному авто преміального сегменту та ін.

Також відвідувачі Old Car Land зможуть ознайомитись з експозицією мотоциклів Київського мотозаводу, якому цього року виповнюється 80 років з дня заснування. Серед анонсованих експонатів – унікальні ескортні мотоцикли, які були свідками візитів до Києва перших осіб іноземних держав, дослідні зразки та перші моделі КМЗ.

Окрім того, на окремій локації буде зібрано масштабну експозицію військової та цивільної техніки часів Другої Світової війни. Усі бажаючі зможуть ознайомитись з унікальними американськими та німецькими напівгусеничними тягачами, рідкісними зразками бронетехніки, що використовувались на різних театрах бойових дій та ін.

Серед інших активностей заходу – оновлена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, презентація нового суперкара від українських інженерів, чемпіонат серед гравців на вінтажних ігрових автоматах, найбільша в Україні виставка ретроіграшок та дитячих педальних машин і багато іншого.