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Сотни ярких авто: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса Истории"

Среда 23 апреля 2025 13:24
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Сотни ярких авто: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса Истории" Фото: фестиваль Old Car Land пройдет в музее Колеса Истории (архивное фото)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land состоится с 3 по 4 мая в Киеве. В этом году организаторы Old Car Land подготовили сразу несколько тематических экспозиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Наиболее яркая часть фестиваля - это подборка легенд мирового автопрома, которые ездили по дорогам нашей планеты полвека назад. Citroen CX с гидропневматической подвеской, BMW 1502, которая заложила дизайн марки на 50 лет вперед, Mercedes-Benz W116, подаривший название наиболее популярному авто премиального сегмента и др.

Сотни ярких авто: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее &quot;Колеса Истории&quot;

Также посетители Old Car Land смогут ознакомиться с экспозицией мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Среди анонсированных экспонатов - уникальные эскортные мотоциклы, которые были свидетелями визитов в Киев первых лиц иностранных государств, опытные образцы и первые модели КМЗ.

Кроме того, на отдельной локации будет собрана масштабная экспозиция военной и гражданской техники времен Второй Мировой войны. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными американскими и немецкими полугусеничными тягачами, редкими образцами бронетехники, которые использовались на разных театрах боевых действий и др.

Сотни ярких авто: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее &quot;Колеса Истории&quot;

Среди других активностей мероприятия - обновленная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, презентация нового суперкара от украинских инженеров, чемпионат среди игроков на винтажных игровых автоматах, крупнейшая в Украине выставка ретроигрушек и детских педальных машин и многое другое.

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