Сотні "шахедів" щоночі. Як Росія виснажує ППО та що буде через зупинку допомоги від США

Уже понад півроку Росія щоночі випускає по Україні десятки, а то й сотні "шахедів" та інших БПЛА. У чому полягає план і тактика Москви, скільки вони виробляють цих безпілотників і чи зможе українська ППО протидіяти ворожим атакам без США - у матеріалі військово-політичного оглядача РБК-Україна Уляни Безпалько.
Уже понад півроку Росія щоночі випускає по Україні десятки, а то й сотні "шахедів" та інших БПЛА. У чому полягає план і тактика Москви, скільки вони виробляють цих безпілотників і чи зможе українська ППО протидіяти ворожим атакам без США - у матеріалі військово-політичного оглядача РБК-Україна Уляни Безпалько.
ЗМІСТ:
Уже понад півроку Росія випробовує нову тактику атак "шахедами" та іншими далекобійними БПЛА. З вересня противник обстрілює тилові області України дронами щодоби – переважно щоночі.
У ніч з 22 на 23 лютого Росія змогла запустити по Україні "рекордні" 267 різних далекобійних БПЛА. Однак і це, ймовірно, не межа. Під кінець першого півріччя 2025 року Москва хоче вийти на показник 500 БПЛА за одну атаку, кажуть у ГУР.
Противник зробив ставку на масовість, регулярність, а також зміну маршрутів та висот. І на жаль, ця тактика місцями дає результат.
Росія змогла перейняти у Ірану технології виробництва "шахедів", масштабувати його та диференціювати. Якщо ще рік тому основним далекобійним дроном, яким ворог атакував українські тилові області – це був Shahed-136 або так звана "Герань-2", то тепер лінійка засобів ураження розширилась.
Тепер під час однієї атаки агресор запускає, крім "класичних шахедів", і його схожу версію "Гарпія-А1", іноді – і його спрощену модифікацію "Герань-1". Поміж цим додатково запускаються ще дрони-"болванки" "Пародія" без боєзаряду і "Гербера", який може нести як невеликий бойовий заряд, так і виступати хибною ціллю.
"Рій цих "Г" щоночі летить на нашу територію. І на жаль, вони їх можуть клепати у великій кількості. Вони відносно дешеві, літають, всі необхідні елементи в них є. І ці "Пародії" – ті, що по суті пародії на "шахеди" вони теж можуть на місяць збирати понад тисячу", – розповідає один із співрозмовників у Силах оборони.
За даними РБК-Україна, зараз Москва здатна щомісяця виготовляти приблизно 900 "шахедів" / "Герань-2", не менш ніж тисячу "Пародій" і понад 2 тисячі "Гарпій" та "Гербер" (80% припадає на "Гербери" і 20% – на "Гарпії").
Ці обсяги виробництва пояснюють, за рахунок чого Росії вдається підтримувати регулярність та масовість свої дронових атак. Починаючи з вересня, щомісяця агресор запускав по наших областях не менше 1300 БПЛА, а в окремі місяці – понад 2 тисячі.
Зараз противник може здійснювати пуски цих безпілотників з семи локацій: з полігонів Чауда в окупованому Криму і Навля у Брянській області, і з аеродромів "Халіно" у Курській області, Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краю, "Орел-Південний", "Шаталово" у Смоленській області і "Міллерово" у Ростовській області. У планах Кремля, за інформацією РБК-Україна, відкрити до середини 2025 року ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БПЛА за одну атаку.
"Шаталово – це один із останніх майданчиків, що додались протягом зими. Якраз можна простежити, як з додаванням цієї сьомої локації збільшилась кількість запущених "шахедів" за ніч", – пояснило одне з джерел.
Одна з особливостей нової тактики, яку застосовує ворог – це масовість. Ба більше, серед цього рою з сотні чи двох сотень БПЛА відсоток хибних цілей – дронів без боєзаряду може досягати 50. Проте ні на радарах, ні під час бойової роботи сил ППО неможливо відрізнити – чи це летить ударний БПЛА, чи проста "болванка". Саме тому збивати потрібні і перші, і другі. Це, як наслідок, лягає додатковим навантаженням на мобільні вогневі групи та ППО.
"Ці болванки типу "Пародії" зазвичай або просто літають, у них закінчується запас льоту і вони самі падають десь у полі. Ще їх може гасити РЕБ і вони теж падають десь у посадці. Те, що у зведеннях Повітряних сил значиться як "локаційно втрачені" – це, як правило, якраз і є ці болванки, які десь упали і не вибухнули", – сказав один із співрозмовників у військових колах.
Ще одна особливість російської тактики полягає в тому, що пуск "шахедів" здійснюється порційно з раннього вечора з різних локацій. У результаті, поки ворожі БПЛА починають підлітати до наших кордонів і прямувати до заданої їм цілі, бойова робота по них і тривога починається з вечора і нерідко закінчується ближче до ранку. Ба більше, іноді агресор комбінує атаки "шахедів" з ракетним обстрілом, який починається у ранній час, для досягнення ще більшого ефекту і ще більшого навантаження на нашу ППО. Так, наприклад, було під час сьогоднішнього обстрілу.
Регулярність тривог і вибухів виснажує не лише особовий склад Повітряних сил, але й психологічно та морально виснажує цивільне населення. Це, за задумом, Кремля, вочевидь, має зробити українців поступливішими.
По-четверте, через цю масовість у поєднанні з частими змінами маршрутів польоту ворожим БПЛА вдається залітати до великих місті та іноді вражати задані їм цілі. Інша хитрість, до якої вдається агресор – проліт дронів на наднизьких висотах (менше 50 метрів), наприклад, над руслами річок. У цей час вони зникають радарів і їх важко відстежити.
Цілі ворожих атак при цьому залишаються незмінними. Це здебільшого військові об'єкти, підприємства ОПК, енергетична система, зокрема підстанції, та газотранспортна система.
Серія неприємних новин зі США, які нібито призупинили постачання нам озброєння та передачу розвідданих, спричинила у суспільстві переполох не лише щодо того, що нас чекає на фронті. А й відносно того, чи зможе Україна збивати і загалом бачити, чим та звідки нас щоденно атакує агресор. Простіше кажучи, якщо в російське небо підніметься МіГ-31К і запустить "Кинжал", чи будуть Повітряні сили знати про це? Якщо ворожі БПЛА полетять з Чауди – чи знатимуть про це сили ППО і головне, чи матимуть чим їх збивати?
Щодо здатності нашої ППО вражати ворожі цілі – це питання варто поділити на дві частини. У разі якщо США перестануть постачати над допомогу, через деякий час Повітряним силам буде справді складніше збивати ракетне озброєння, яким нас атакує Росія. Особливо дефіцитними можуть стати зенітні ракети до Patriot у версії MSE, які можуть збивати балістику.
"Так же потенційно важко може стати для авіації, яка запускає західні ракети. Наприклад, StormShadow / SCALP. І загалом вся робота HIMARS і робота по території РФ чи окупованих територіях, де необхідні супутникові координати. Супутники є і в інших країн, наприклад, у Франції. Але у США їх значно більше", – пояснив один із співрозмовників.
Однак у тому, що стосується враження далекобійних безпілотників, Україна значно менш залежна від США – як по засобах, так і в снарядах чи патронах до них. По мірі того як Росія нарощувала кількість запущених БПЛА, Повітряні сили вчились протидіяти їм з використанням більш дешевих і менш дефіцитних засобів.
Зараз більшість далекобійних дронів збиваються силами мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні крупнокаліберні кулемети на кшталт ДШК, Browning чи Canik, ПЗРК, зенітні гармати, в тому числі радянські ЗУ-23-2 або німецькі Gepard. Також значну частку ворожих безпілотників вдається "гасити" засобами РЕБ, малою авіацією, з гелікоптерів. В останню чергу на протидію ворожим БПЛА пускають комплекси ППО малого чи середнього радіусу дії, які нам передали США.
Що стосується здатності нашої ППО "бачити" цілі – тут ситуація теж оптимістична. Три співрозмовники видання у військово-політичних колах пояснили, що дані про польоти російських винищувачів, пуски крилатих та балістичних ракет чи далекобійних безпілотників Україна отримувала не лише від США, а й з інших джерел, зокрема від центрів НАТО. Вони, своєю чергою, не припиняли надавати Україні цю інформацію. Тому, як переконують джерела РБК-Україна, можливий демарш адміністрації Трампа у сфері розвідданих не вплине на здатність нашої ППО "бачити".