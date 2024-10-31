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Сотні рішень лише у жовтні. ДБР розповіло про важливий механізм щодо СЗЧ в Україні

Фото: у жовтні ухвалено сотні рішень про повернення військових до ЗСУ після СЗЧ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить роботу щодо повернення в армію військових, які пішли у СЗЧ. У жовтні прийняті сотні рішень без позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається цьому сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

"Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу", - додали у відомстві.

Приклади повернення до армії після СЗЧ без позбавлення волі

Зокрема, Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини у Донецькій області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Крім того, наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині.

Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Яка кримінальна відповідальність за СЗЧ існує в Україні

Самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися до лав ЗСУ.

Як раніше розповідало РБК-Україна, військові правопорушення, зокрема самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство, продовжують бути актуальними проблемами в умовах війни. Детальніше про різницю СЗЧ та дезертирства - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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