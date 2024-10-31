Сотни решений только в октябре. ГБР рассказало о важном механизме по СОЧ в Украине

"Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этому способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.

"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу", - добавили в ведомстве.

Примеры возвращения в армию после СОЧ без лишения свободы

В частности, Франковский районный суд Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд по ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

Кроме того, в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил военную часть, которая дислоцировалась на Волыни.

Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.