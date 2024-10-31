Сотни решений только в октябре. ГБР рассказало о важном механизме по СОЧ в Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по возвращению в армию военных, ушедших в СОЧ. В октябре приняты сотни решений без лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Государственное бюро расследований (ГБР) проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этому способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.
"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу", - добавили в ведомстве.
В частности, Франковский районный суд Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.
В ходе досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.
Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.
Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд по ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.
Кроме того, в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил военную часть, которая дислоцировалась на Волыни.
Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.
Самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но у тех, кто впервые попал в такую ситуацию, есть шанс вернуться в ряды ВСУ.
Как ранее сообщало РБК-Украина, военные правонарушения, в том числе самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, продолжают быть актуальными проблемами в условиях войны. Детальнее о разнице СОЧ и дезертирства - читайте в материале РБК-Украина.
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