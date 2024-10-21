Сотні порушень. Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК

В Україні відреагують на випадки корупції у роботі центрів медико-соціальної експертизи. Зокрема, очікуються кадрові перестановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системні, і кадрові, і процесуальні реагування", - додав Зеленський.

За його словами, сьогодні було проведено підготовчі наради перед засіданням Ради нацбезпеки та оборони України.

Скандали у роботі МСЕК

Нагадаємо, нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Вона "продавала" чоловікам статус інвалідності, щоб вони могли виїхати з України.

При цьому у жінки та її родичів під час обшуків виявили мільйони доларів готівкою.

Після цього прокурорів Хмельницької обласної прокуратури запідозрили, що вони незаконно оформили собі статус інвалідності, скориставшись своїми зв'язками з МСЕК.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібрати таке питання на засіданні РНБО.

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