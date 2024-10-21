Сотни нарушений. Зеленский пообещал "кадровые реакции" на коррупцию в МСЭК

В Украине отреагируют на случаи коррупции в работе центров медико-социальной экспертизы. В частности, ожидаются кадровые перестановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системные, и кадровые, и процессуальные реагирования", - добавил Зеленский.

По его словам, сегодня были проведены подготовительные совещания перед заседанием Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Скандалы в работе МСЭК

Напомним, недавно руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. Она "продавала" мужчинам статус инвалидности, чтобы они могли выехать из Украины.

При этом у женщины и ее родственников во время обысков обнаружили миллионы долларов наличкой.

После этого прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры заподозрили в том, что они незаконно оформили себе статус инвалидности, воспользовавшись своими связями с МСЭК.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобрать такой вопрос на заседании СНБО.

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