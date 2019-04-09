Сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения

Сегодня истекает пятидневный срок, в течение которого КП "Компания "Вода Донбасса"" должно подписать договор с поставщиком электрической энергии. Об этом говорится в протоколе правительственного совещания от 3 апреля, копией которого располагает РБК-Украина.

Если водоканал так и не определиться с новым поставщиком, а также не реструктуризирует задолженность перед поставщиком "последней надежды" (ППН) "Укринтерэнерго", коммунальное предприятие будет отключено от электроснабжения. Такие меры предусмотрены законом "О рынке электроэнергии". Если это произойдет, населению и небытовым абонентам Донбасса отключат водоснабжение до тех пор, пока водоканал не выполнит нормы законодательства.

Почему "Воду Донбасса" может остаться без электроэнергии

Напомним, КП "Вода Донбасса" предоставляет услуги централизованного водоснабжения 289 и водоотведения - 79 населенным пунктам Донбасса, включая неподконтрольные территории. С 1 января водоканал заключил договор с ППН - ГПВД "Укринтерэнерго". Ежедневно КП потребляет 2,2 млн кВт*ч. Согласно профильному закону, такое соглашение может быть заключено только на 3 месяца. После этого законодательство обязывает потребителя электроэнергии заключить договор с любым другим поставщиком. А если этого не произошло, операторы системы распределения должны отключать от электроснабжения всех клиентов, у которых нет договорных отношений с поставщиком, и которые лишились права работать с ППН по истечению трехмесячного срока.

По данным национального регулятора НКРЭКУ, долг КП "Вода Донбасса" за потребленную электроэнергию в первом квартале составляет 180 млн гривен. Впрочем, по информации РБК-Украина, оператору системы распределения АО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" с учетом предыдущих периодов водоснабжающая компания должна более 2 млрд гривен. 3 апреля "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" начал отключение водоводов "Воды Донбасса" от энергоснабжения, выполняя нормы действующего законодательства.

О рисках энергоснабжения водоканала сообщил и оператор системы передачи - ГП "НЭК "Укрэнерго"". Согласно сообщению компании, Мариупольское региональное отделение КП "Вода Донбасса" является единственным потребителем, присоединенным к сетям системного оператора, которое до сих пор не заключило договор на поставку электроэнергии. Сети "Укрэнерго" используются в качестве резерва во время ремонтов и аварийных отключений, обеспечивая ежегодные потребности водоканала в энергоснабжении на 5%. И этих резервов "Вода Донбасса" также может лишиться. ""Укрэнерго" обратилось к КП "Вода Донбасса" с предупреждение по принятие к исполнению обращения "Укринтерэнерго" (об отключении от энергоснабжения, - ред.). Конечным сроком решения этой кризисной ситуации должно было стать 4 апреля. Впрочем, КП "Вода Донбасса" отказалось выполнять соответствующие требования", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Что предлагают в правительстве?

В ходе совещания в правительстве под руководством вице-премьера, главы Минрегиона Геннадия Зубко было принято решение, как в пятидневный срок - до 9 апреля решить проблемы "Воды Донбасса". В частности, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Александру Куцю поручено принять меры для реструктуризации и погашения задолженности водоканала за электроэнергию. При этом местные власти могут привлекать кредитные средства.

Кроме того, КП "Вода Донбасса" должна "безотлагательно заключить договор с поставщиком электроэнергии на период урегулирования вопроса поставок от "Укринтерэнерго"", провести переговоры про реструктуризацию с поставщиком "последней надежды" и заключить соответствующий договор.

Кроме того, согласно протокольному решению водоканал и местные власти должны обратиться к Минэкономразвития с предложением предоставить госпомощь для КП "Вода Донбасса", а органы прокуратуры и Госаудитслужбы должны дать правовую оценку "фактам бездеятельности" руководства водоканала, а также проверить, как ведется на коммунальном предприятии финансово-экономическая деятельность.

В КП "Вода Донбасса" комментарии РБК-Украина получить не удалось. Но, по информации издания, Александр Куць ведет переговоры с "Укринтерэнерго" о реструктуризации задолженности и продолжении бесперебойных поставок электроэнергии КП "Вода Донбасса". В исключительных случаях Кабинет министров разрешил поставщику "последней надежды" осуществлять поставку электроэнергии по истечению трехмесячного срока. Впрочем, по данным издания, пока переговоры не увенчались успехом.