За сотні мільйонів доларів: найбільшу колекцію болідів Формули-1 продали на таємних торгах

У грудні минулого року передбачалося, що боліди будуть виставлені на аукціон по одному, проте Марк Матешиц зробив пропозицію, від якої колишній бос Формули-1 не зміг відмовитись. Виявилося, що справа не тільки в грошах: Берні Екклстоун заявив, що йому важливо передати колекцію в надійні руки.

"Марк - найкращий і гідний власник, якого ми тільки могли собі уявити", - заявив 94-річний бізнесмен.

Причина продажу колекції доволі прозаїчна: Берні Екклстоун заявив, що перебуває у похилому віці, а у разі його смерті автомобільні дилери зведуть його дружину Фабіану з глузду. Колишній бос Формули-1 визнав, що замислитися над продажем варто було раніше, але в результаті все склалося добре. Марк Матешіц пообіцяв дбати про унікальну колекцію, поповнювати її, а в майбутньому навіть влаштувати музей із вільним доступом.

Колекція Берні Екклстоуна уособлює історію Формули-1. В одних руках вдалося зібрати боліди різних епох від 1950-х до 2000-х: кожна машина має свою історію, пов'язану з великими чемпіонами минулого – Альберто Аскарі, Майком Хоторном, Нікі Лаудою, Міхаелем Шумахером та іншими.