За сотни миллионов долларов: самую большую коллекцию болидов Формулы-1 продали на тайных торгах

В декабре прошлого года предполагалось, что болиды будут выставлены на аукцион по одному, однако Марк Матешиц сделал предложение, от которого бывший босс Формулы-1 не смог отказаться. Оказалось, что дело не только в деньгах: Берни Экклстоун заявил, что ему важно передать коллекцию в надежные руки.

"Марк - самый лучший и достойный владелец, которого мы только могли себе представить", - заявил 94-летний бизнесмен.

Причина продажи коллекции довольно прозаична: Берни Экклстоун заявил, что находится в преклонном возрасте, а в случае его смерти автомобильные дилеры сведут его жену Фабиану с ума. Бывший босс Формулы-1 признал, что задуматься над продажей стоило раньше, но в итоге все сложилось хорошо. Марк Матешиц пообещал заботиться об уникальной коллекции, пополнять ее, а в будущем даже устроить музей со свободным доступом.

Коллекция Берни Экклстоуна олицетворяет историю Формулы-1. В одних руках удалось собрать болиды разных эпох от 1950-х до 2000-х: каждая машина имеет свою историю, связанную с великими чемпионами прошлого - Альберто Аскари, Майком Хоторном, Ники Лаудой, Михаэлем Шумахером и другими.