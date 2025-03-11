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За сотні мільйонів доларів: найбільшу колекцію болідів Формули-1 продали на таємних торгах

Вівторок 11 березня 2025 22:35
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За сотні мільйонів доларів: найбільшу колекцію болідів Формули-1 продали на таємних торгах Фото: найбільшу колекцію болідів Формули-1 продали на таємних торгах (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Колишній керівних Формули-1 Берні Екклстоун оголосив про продаж 69 болідів спадкоємцю імперії Red Bull Марку Матешіцу. За оцінками експертів, йдеться про найбільшу одноразову угоду в історії автомобільних колекцій. Точну суму називати не стали, але йдеться щонайменше про 645 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.com.

У грудні минулого року передбачалося, що боліди будуть виставлені на аукціон по одному, проте Марк Матешиц зробив пропозицію, від якої колишній бос Формули-1 не зміг відмовитись. Виявилося, що справа не тільки в грошах: Берні Екклстоун заявив, що йому важливо передати колекцію в надійні руки.

"Марк - найкращий і гідний власник, якого ми тільки могли собі уявити", - заявив 94-річний бізнесмен.

Причина продажу колекції доволі прозаїчна: Берні Екклстоун заявив, що перебуває у похилому віці, а у разі його смерті автомобільні дилери зведуть його дружину Фабіану з глузду. Колишній бос Формули-1 визнав, що замислитися над продажем варто було раніше, але в результаті все склалося добре. Марк Матешіц пообіцяв дбати про унікальну колекцію, поповнювати її, а в майбутньому навіть влаштувати музей із вільним доступом.

За сотні мільйонів доларів: найбільшу колекцію болідів Формули-1 продали на таємних торгах

Колекція Берні Екклстоуна уособлює історію Формули-1. В одних руках вдалося зібрати боліди різних епох від 1950-х до 2000-х: кожна машина має свою історію, пов'язану з великими чемпіонами минулого – Альберто Аскарі, Майком Хоторном, Нікі Лаудою, Міхаелем Шумахером та іншими.

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