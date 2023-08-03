Сотні ліквідованих росіян за місяць. Артилеристи показали у роботі гармату "Гіацинт"

Українські військова показали в роботі гармату "Гіацинт", за допомогою якою за місяць знищили сотні російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду в Facebook.

За місяць українські артилеристи за допомогою радянської гармати "Гіацинт" знешкодили велику кількість ворожих взводних опорних пунктів, знищила два ПТУРи, радянський транспортер-тягач, який у народі називають "мотолига".

Також українські захисники з 47 окремої механізованої бригади за місяць з "Гіацинтом" знищили близько десяти одиниць броньованої техніки ворога, три вантажівки та сотні російських окупантів.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники втратили на війні проти України вже понад 247 тисяч своїх військових. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць важкої техніки, безпілотників, ракет, сотні літаків та гелікоптерів.

При цьому зазначимо, що Росія приховує свої втрати. Міноборони РФ не розкриває кількість солдатів, які загинули на війні проти України. Це стосується також військових формувань, наприклад, ПВК "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.