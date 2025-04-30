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Сотни коллаборантов просятся уехать в Россию, - проект "Хочу к своим"

Среда 30 апреля 2025 12:18
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Сотни коллаборантов просятся уехать в Россию, - проект "Хочу к своим" Иллюстративное фото: сотни коллаборантов просятся выехать в Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня, 30 апреля, уже 300 коллаборантов желают выехать в Российскую Федерацию (РФ) при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

Как отмечают в проекте, профили осужденных содержат таймеры, которые показывают время ожидания коллаборантов на выезд в Россию. Например, меньше всего пока ждет Алексей Левин (21 день), а "рекордсменом" является Анатолий Ильин (1 год и 17 дней).

Москва проинформирована о желании каждого из коллаборантов выехать в Россию, впрочем, страна-террорист отказывается возвращать своих бывших агентов.

Также отмечается, что:

  • один коллаборант уже воспользовался возможностью и выехал в Россию;
  • пятеро коллаборантов прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту;
  • 35 потенциальных коллаборантов проверяют после информации от внимательных граждан;
  • 20 граждан, желающих жить в России, уже оставили на сайте заявки через специальную форму.

Проект "Хочу жить"

Проект был основан Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины (СБУ). Он был создан для обнародования информации о коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Информация публикуется по добровольному согласию агентов, желающих выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая придумала необычное "прикрытие", чтобы шпионить за поездами "Укрзализныци".

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