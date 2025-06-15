Сотні дронів та удари по українських містах: CNN розкрило нову тактику РФ

За даними CNN, сім найбільших атак дронів за всю війну відбулися саме упродовж останнього місяця. Росія активно виробляє безпілотники, зокрема іранські "Шахед", яких зараз щомісяця випускають близько 2700 одиниць, а також понад 2500 дронів-приманок.

Аналітик Інституту вивчення війни Крістіна Гарвард пояснює, що присутність приманок змушує українську ППО витрачати ресурси, намагаючись відрізнити їх від реальних ударних дронів.

Водночас, дрони запускають з великих висот, що ускладнює їх знищення засобами наземної оборони.

Минулого тижня Росія концентрувала удари одразу по кількох ключових містах – Києву, Одесі, Харкову. Експерти вказують, що це нова тактика, спрямована не лише на руйнування, а й на психологічний тиск.

Водночас число жертв серед цивільних зростає: за останні чотири тижні загинуло щонайменше 154 мирні мешканці, включно з дітьми, ще близько 900 отримали поранення.

Попри це, українська протиповітряна оборона залишається ефективною і збиває близько 80% атакувальних дронів.

Президент Володимир Зеленський похвалив сили ППО та волонтерів, зазначивши, що Україна розробляє безпілотники-перехоплювачі для боротьби з атаками на великих висотах.

Як пишуть, Україна поки що відстає за темпами виробництва дронів. Росія випускає 300-350 безпілотників на день, тоді як Україна - близько 100. Проблема вже не в технологіях, а у фінансуванні.