В сотни домов в Харьковской области вернули электроэнергию, - Тимошенко

По его словам, в городе Дергачи уже восстановлено электроснабжение для 1 500 потребителей, а в поселке Большая Рогань к электросети подключено 220 домов. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются и в селе Малая Рогань.

"В Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском, Московском, Шевченковском и Немышлянском районах. Начали уборку парков в Шевченковском и Немышлянском районах города", - добавил заместитель руководителя ОП.

Также в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах города проводятся ремонтные работы на поврежденных участках трубопровода.

Напомним, ранее Тимошенко подробно рассказал о ходе восстановительных работ на Сумщине.