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В сотни домов в Харьковской области вернули электроэнергию, - Тимошенко

Фото: в сотни домов в Харьковской области вернули электроэнергию (t me)
Автор: Артем Горовенко

В освобожденных от российских захватчиков районах Харьковской области продолжаются активные работы по восстановлению инфраструктуры, которые включают в себя ремонт основных инженерных сетей и уборку улиц от завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, в городе Дергачи уже восстановлено электроснабжение для 1 500 потребителей, а в поселке Большая Рогань к электросети подключено 220 домов. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются и в селе Малая Рогань.

"В Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском, Московском, Шевченковском и Немышлянском районах. Начали уборку парков в Шевченковском и Немышлянском районах города", - добавил заместитель руководителя ОП.

Также в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах города проводятся ремонтные работы на поврежденных участках трубопровода.

Напомним, ранее Тимошенко подробно рассказал о ходе восстановительных работ на Сумщине.

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Харьковинфраструктура