У сотні будинків у Харківській області повернули електроенергію, - Тимошенко

За його словами, у місті Дергачі вже відновлено електропостачання для 1 500 споживачів, а в селищі Велика Рогань до електромережі під’єднано 220 будинків. Роботи з відновлення електроенергії тривають і в селі Мала Рогань.

"В Харкові розчищають вулиці та прибирають завали в Київському, Московському, Шевченківському та Немишлянському районах. Почали прибирання парків у Шевченківському та Немишлянському районах міста", - додав заступник керівника ОП.

Також в Основ'янському, Шевченківському, Московському, Новобаварському та Київському районах міста проводяться ремонтні роботи на пошкоджених ділянках трубопроводу.

Нагадаємо, раніше Тимошенко докладно розповів про перебіг відновлювальних робіт на Сумщині.