Более сотни человек стали жертвами непогоды в Индонезии

В результате наводнений и оползней в индонезийской провинции Папуа, которые были вызваны сильными дождями, погибли более 110 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, сильные дожди, которые продолжаются в Индонезии с 16 марта, вызвали наводнения и оползни в городе Джаяпура - административном центре индонезийской провинции Папуа.

Отмечается, что жертвами стихии стали по меньшей мере 112 человек. Также 915 человек получили ранения, состояние 107 из них оценивается как тяжелое. Еще 94 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, по данным представителя Национального агентства по противостоянию стихийным бедствиям Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, в целом от стихии пострадали 16783 человек, 3876 из них были эвакуированы. До 29 марта в регионе будет действовать режим чрезвычайного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли 73 человек. Еще 60 человек считались пропавшими без вести.

Добавим, в декабре в Индонезии произошло сильное землетрясение, которое вызвало цунами. Тогда в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра погиб 281 человек. Цунами, образовавшееся в Зондском проливе между Явой и Суматрой нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря.