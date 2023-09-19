Сотні броньовиків і не тільки. Стало відомо, яку допомогу Німеччина передасть Україні

"Федеральне міністерство оборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де вона найбільш необхідна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже в серпні Німеччина мала дві пускові установки для української ППО Patriot з радаром стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі, а також відповідні керовані ракети.

Німеччина також хоче в майбутньому посилити ППО України, наприклад, зенітними танками "Гепард" і IRIS-T.

Що Україна отримала в новому пакеті допомоги

200 бойових броньованих машин MRAP;

50 надводних дронів;

десятки тисяч снарядів різних калібрів;

480 ракет АТ2;

системи розмінування та інше;

зимовий одяг, генератори тепла та електроенергії.

Навчання бійців ЗСУ

Генеральний інспектор Міноборони Німеччини Карстен Бреєр заявив, що з початку нападу Росії на Україну в Німеччині пройшли навчання майже 7000 українських солдатів.

Наразі в Німеччині проходять навчання 900 військовослужбовців українських Збройних сил. Очікується, що до кінця року навчання пройдуть 10 000 українських солдатів.

"Наразі основна увага приділяється підготовці управлінського персоналу нижніх тактичних рівнів, тобто командирів груп, командирів взводів і командирів рот", - йдеться в повідомленні.

Також триває підготовка піхотного батальйону, а також різні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем. Наприкінці місяця українські фахівці з технічного обслуговування Leopard 1A5 вперше пройдуть навчання в Німеччині.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України напередодні засідання "Рамштайн".

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.