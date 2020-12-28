Сотни британских туристов тайком покинули отели в Швейцарии из-за карантина

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Фербир, тайком покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин. Многие гости покинули свои отели ночью.

Об этом сообщает DW.

Решение об изоляции было принято на фоне новостей о быстром распространении в королевстве нового варианта коронавируса.

С 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. В то же время власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней.

Горнолыжный курорт Фербир, расположенный в кантоне Валлис, традиционно пользуется большой популярностью у британских туристов. В соответствии с распоряжением властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться в общей сложности 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, вернувшихся на родину из Соединенного Королевства.

"Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что подносы с завтраком остались нетронутыми", - рассказал журналистам Жан-Марк Сандоз - официальный представитель муниципалитета Багнес, в котором находится курорт Фербир.

"Мы понимаем их гнев", - добавил он.

По словам Сандоза, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено столь внезапно.

Напомним, в Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

Также стало известно, что в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.