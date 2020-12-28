Сотні британських туристів потайки покинули готелі у Швейцарії через карантин

Сотні британців, які збиралися провести відпустку у швейцарському курортному містечку Фербір, потайки покинули свої готелі, після того, як місцева влада розпорядилися відправити всіх прибулих зі Сполученого Королівства туристів на десятиденний карантин. Багато гостей залишили свої готелі вночі.

Про це повідомляє DW.

Рішення про ізоляцію було прийнято на тлі новин про швидке поширення в королівстві нового варіанту коронавірусу.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великобританії та ПАР, де також була зареєстрована мутація коронавірусу. Водночас влада країни прийняла рішення про те, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, мають провести під карантином 10 днів.

Гірськолижний курорт Фербір, розташований в кантоні Валіс, традиційно користується великою популярністю у британських туристів. Згідно з розпорядженням влади Швейцарії, на карантин мали відправитися 420 осіб, які прибули в Фербір з Великобританії, включаючи громадян Швейцарії, які повернулися на батьківщину зі Сполученого Королівства.

"Співробітники помітили відсутність гостей в їхніх номерах завдяки тому, що залишені підноси зі сніданком залишилися неторканими", - розповів журналістам Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, в якому знаходиться курорт Фербир.

"Ми розуміємо їх гнів", - додав він.

За словами Сандоза, муніципалітети у Швейцарії не отримали жодних підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово.

Нагадаємо, у Швейцарії виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Також стало відомо, що у Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.