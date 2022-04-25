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По состоянию на сегодня удалось деоккупировать 931 населенный пункт, - Зеленский

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Киев, Понедельник 25 апреля 2022 23:20
По состоянию на сегодня удалось деоккупировать 931 населенный пункт, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество городов и сел, которые на сегодняшний день удалось деоккупировать. Всего освобожден 931 населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"По состоянию на данный момент удалось деоккупировать 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии, но я не сомневаюсь, что это вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", - заявил президент Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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