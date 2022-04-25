Станом на сьогодні вдалося деокупувати 931 населений пункт, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість міст і сіл, які на сьогодні вдалося деокупувати. Всього звільнено 931 населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Станом на цей момент вдалося деокупувати 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем Російської армії, але я не сумніваюся, що це питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - заявив президент України.