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Станом на сьогодні вдалося деокупувати 931 населений пункт, - Зеленський

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 23:20
Станом на сьогодні вдалося деокупувати 931 населений пункт, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість міст і сіл, які на сьогодні вдалося деокупувати. Всього звільнено 931 населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Станом на цей момент вдалося деокупувати 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем Російської армії, але я не сумніваюся, що це питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - заявив президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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