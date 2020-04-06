По состоянию на начало апреля клиенты "Волыньгаза" оплатили 74% услуг доставки газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компании становится все сложнее осуществлять свою деятельность

Из-за резкого снижения оплат, АО "Волыньгаз" не хватает средств для выполнения всех необходимых работ по обеспечению бесперебойной доставки газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Если ситуация в ближайшее время не изменится, потребители не начнут полностью или частично платить за доставку газа, средств на финансирование деятельности компании не будет. При таких обстоятельствах гарантировать бесперебойную доставку газа в дома потребителей, говорят газовики, не смогут", - говорится в сообщении.

"Верховной Радой было принято решение о временной отмене пени и штрафных санкций за просрочку платежей. Решение было принято, чтобы помочь потребителям, которые остались без дохода, пережить карантин. Мы разделяем такую позицию, - говорит коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз. - К сожалению, некоторые потребители восприняли это как возможность не платить за коммунальные услуги вообще".

В пресс-службе отметили, что средства за доставку является единственным источником доходов "Волыньгаза". Из них финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях. "От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги", говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только сначала года экстренная служба "104" обработала почти 3 000 обращений потребителей. Чтобы локализовать утечки газа, по обращениям волынян , АДС проехала 100 тыс. км. То есть, только на топливо для спецтранспорта, чтобы доехать до потребителей, было потрачено 2 миллиона гривен.

В "Волыньгазе" обращают внимание, что оплаты за доставку газа можно онлайн, не выходя из дома. Для этого работает много сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др.