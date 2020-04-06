Станом на початок квітня клієнти "Волиньгазу" сплатили 74% послуг доставки газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Компанії стає дедалі складніше здійснювати свою діяльність

Через різке зниження оплат, АТ "Волиньгаз" не вистачає коштів для виконання всіх необхідних робіт щодо забезпечення безперебійної доставки газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, споживачі не почнуть повністю чи частково сплачувати за доставку газу, коштів на фінансування діяльності компанії не буде. За таких обставин гарантувати безперебійну доставку газу до помешкань споживачів, кажуть газовики, не зможуть", - йдеться у повідомленні.

"Верховною Радою було ухвалене рішення про тимчасове скасування пені та штрафних санкцій за протермінування платежів. Рішення було прийняте, щоб допомогти споживачам, які залишилися без доходу, пережити карантин. Ми поділяємо таку позицію, - говорить комерційний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. - На жаль, деякі споживачі сприйняли це як можливість не платити за комунальні послуги взагалі".

У прес-службі зазначили, що кошти за доставку є єдиним джерелом доходів "Волиньгазу". З них фінансується діяльність аварійно-диспетчерської служби, яка щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень ліквідовує витоки газу, а також ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, які понижають і підтримують необхідний тиск в мережах. "Від постійного виконання цих робіт залежить наявність газу в помешканнях споживачів. Для цього необхідно щоденно заправляти спецтранспорт, закуповувати необхідні матеріали, платити зарплату працівникам, сплачувати податки", йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, лише спочатку року екстрена служба "104" опрацювала майже 3 000 звернень споживачів. Щоб локалізувати витоки газу, за зверненнями волинян , АДС проїхала 100 тис. км. Тобто, лише на пальне для спецтранспорту, щоб доїхати до споживачів, було витрачено 2 мільйона гривень.

У "Волиньгазі" звертають увагу, що сплати за доставку газу можна онлайн, не виходячи з дому. Для цього працює багато сервісів: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" у Viber, мобільний додаток 104Mobile та ін.