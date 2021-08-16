Состояние здоровья журналиста Есипенко в российской тюрьме ухудшается, - омбудсмен

По ее словам, у Есипенко начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь. "Что стало применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года", - уточнила омбудсмен.

Денисова добавила, что сотрудники ФСБ России надевали журналисту на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали.

"Администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья нашего соотечественника и не предоставляет необходимой медицинской помощи", - добавила она.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения украинскому журналисту.