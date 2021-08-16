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Состояние здоровья журналиста Есипенко в российской тюрьме ухудшается, - омбудсмен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Здоровье украинского журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается. Руководство изолятора игнорирует его состояние и отказывает в предоставлении медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее словам, у Есипенко начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь. "Что стало применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года", - уточнила омбудсмен.

Денисова добавила, что сотрудники ФСБ России надевали журналисту на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали.

"Администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья нашего соотечественника и не предоставляет необходимой медицинской помощи", - добавила она.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения украинскому журналисту.

Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

Отметим, в начале мая Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Российские спецслужбы заподозрили его в незаконной перевозке оружия.

МИД Украины выразил решительный протест России относительно задержания журналиста и потребовало его немедленного освобождения.

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