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Состояние здоровья политзаключенного Приходько ухудшается, - омбудсмен

Автор: Инна Собора

Состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается. Руководство СИЗО блокирует доступ к оказанию надлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Приходько жалуется на обострение хронических болезней и постоянной боли в нижних конечностях, что сопровождается их отеками, которые не исчезают около месяца.

"Бездействие со стороны сотрудников следственного изолятора №1. Ростов-на-Дону, а именно непредоставление надлежащей медицинской помощи, может привести к необратимой потери здоровья", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что действия в отношении украинского политзаключенного можно расценивать как пытки, или обращение, унижающее достоинство.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование и предоставить соответствующий комплекс лечения политзаключенному Приходько.

Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

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Новости Украины политзаключенные в РФДенисова
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