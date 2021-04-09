Стан здоров'я політв'язня Приходька погіршується, - омбудсмен

Стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується. Керівництво СІЗО блокує доступ до надання належної медичної допомоги.
Приходько скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця.
"Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я", - зазначила Денісова.
Омбудсмен наголошує, що дії відносно українського політв'язня можна розцінювати як катування, або поводження, що принижує гідність.
Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування політв'язню Приходьку.
Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.
Йому оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.