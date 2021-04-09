Стан здоров'я політв'язня Приходька погіршується, - омбудсмен

Приходько скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця.

"Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я", - зазначила Денісова.

Омбудсмен наголошує, що дії відносно українського політв'язня можна розцінювати як катування, або поводження, що принижує гідність.

Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування політв'язню Приходьку.