Состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком улучшилось

Фото: Адонис Стивенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадский боксер введен в искусственную кому

Состояние бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) улучшилось. Об этом в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.

"Состояние Адониса перешло от критического к стабильному, что является относительно хорошей новостью. Он находится в контролируемой искусственной коме, чтобы облегчить выздоровление. Его семья, жена Симона группа Ивона Мишеля благодарит всех за утешительные сообщения. Новая информация появится позже", - написал Мишель.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018

После боя с Александром Гвоздиком канадец находится в критическом состоянии. Его ввели в искусственную кому.