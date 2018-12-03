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Состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком улучшилось

Новости » Спорт    03.12.2018 - 10:12
Состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком улучшилось
Фото: Адонис Стивенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадский боксер введен в искусственную кому

Состояние бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) улучшилось. Об этом в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.

"Состояние Адониса перешло от критического к стабильному, что является относительно хорошей новостью. Он находится в контролируемой искусственной коме, чтобы облегчить выздоровление. Его семья, жена Симона группа Ивона Мишеля благодарит всех за утешительные сообщения. Новая информация появится позже", - написал Мишель.

После боя с Александром Гвоздиком канадец находится в критическом состоянии. Его ввели в искусственную кому.

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