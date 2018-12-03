Состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком улучшилось

Канадский боксер введен в искусственную кому
Состояние бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) улучшилось. Об этом в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.
"Состояние Адониса перешло от критического к стабильному, что является относительно хорошей новостью. Он находится в контролируемой искусственной коме, чтобы облегчить выздоровление. Его семья, жена Симона группа Ивона Мишеля благодарит всех за утешительные сообщения. Новая информация появится позже", - написал Мишель.
Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2)— Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018
После боя с Александром Гвоздиком канадец находится в критическом состоянии. Его ввели в искусственную кому.