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Стан Стівенсона після бою з Гвоздиком покращився

Новини » Спорт    03.12.2018 - 10:12
Стан Стівенсона після бою з Гвоздиком покращився
Фото: Адоніс Стівенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадський боксер введений у штучну кому

Стан колишнього чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) покращився. Про це в Twitter повідомив його промоутер Івон Мішель.

"Стан Адоніса перейшло від критичного до стабільного, що є відносно гарною новиною. Він знаходиться в контрольованій штучній комі, щоб полегшити одужання. Його сім'я, дружина Симона група Івона Мішеля дякує всім за втішні повідомлення. Нова інформація з'явиться пізніше", - написав Мішель.

Після бою з Олександром Гвоздиком канадець знаходиться в критичному стані. Його ввели в штучну кому.

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