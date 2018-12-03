Стан Стівенсона після бою з Гвоздиком покращився

Фото: Адоніс Стівенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадський боксер введений у штучну кому

Стан колишнього чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) покращився. Про це в Twitter повідомив його промоутер Івон Мішель.

"Стан Адоніса перейшло від критичного до стабільного, що є відносно гарною новиною. Він знаходиться в контрольованій штучній комі, щоб полегшити одужання. Його сім'я, дружина Симона група Івона Мішеля дякує всім за втішні повідомлення. Нова інформація з'явиться пізніше", - написав Мішель.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018

Після бою з Олександром Гвоздиком канадець знаходиться в критичному стані. Його ввели в штучну кому.