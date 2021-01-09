Состояние Маска продолжает расти. Перевалило за 200 млрд долларов

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира. Его состояние продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные американского агентства Bloomberg.

По данным Bloomberg, по состоянию на 9 января состояние Маска равно 209 миллиардов долларов.

Маск уже второй день возглавляет список самых богатых людей мира. Вторую строчку занимает основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в размере 186 миллиардов долларов.

Напомним, 7 января американский бизнесмен Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав Джеффа Безоса. Состояние Маска резко увеличились из-за роста акций компании Tesla, которая занимается производством электромобилей.

Как писало РБК-Украина, еще в начале 2021 года Маск был на втором месте в списке самых богатых людей мира. Он был выше основателя компании Microsoft Билла Гейтса.