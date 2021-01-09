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Статки Маска продовжують рости. Перевалили за 200 млрд доларів

Автор: Дмитро Левицький

Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск укріплюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу. Його статки продовжують рости.

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Про це свідчать дані американського агентства Bloomberg.

За даними Bloomberg, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.

Маск вже другий день очолює список найбагатших людей світу. Другу сходинку займає засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками в розмірі 186 мільярдами доларів.

Нагадаємо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Статки Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виготовленням електромобілів.

Як писало РБК-Україна, ще на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Він був вище засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

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