Состояние Бориса Джонсона улучшается

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон идет на улучшение, однако остается в больнице из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон стал на ноги, смотрит фильмы в больнице и читает присланные ему письма.

На Даунинг-стрит отмечают, что премьер "продолжает делать очень хороший прогресс". В то же время министр внутренних дел Прити Патель заявила, что это жизненно важно предоставить Джонсону время для полного восстановления.

"Сообщения премьер-министру заключается в том, что мы хотим, чтобы он оздоровился и ему требуется определенное время и около месяца для отдыха и восстановления", - сказала Патель.

В настоящее время министр иностранных дел Доминик Рааб заменяет премьер-министра.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен из реанимации в обычную больничную палату.

27 марта стало известно о том, что Борис Джонсон заболел коронавирусом. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолирувался у себя дома на Даунинг-стрит.

Однако, поздно вечером 6 апреля состояние Джонсона резко ухудшилось. Руководителя британского правительства госпитализировали в реанимационное отделение.