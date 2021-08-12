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Состоялось 14 успешных запусков украинско-американской ракеты Antares с 2013 года

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Четверг 12 августа 2021 11:48
Состоялось 14 успешных запусков украинско-американской ракеты Antares с 2013 года Фото: состоялось уже 14 успешных запусков ракеты Antares (скриншот)
Автор: РБК-Украина

С 2013 года состоялось уже 14 успешных запусков ракеты-носителя Antares. Основная конструкция маршевого степени ракеты разработана украинским КБ "Южное" и произведена на заводе "Южмаш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook.

"Работа специалистов космической отрасли Украины, которые демонстрируют высокий профессионализм и слаженность, является хорошим примером участия нашего государства в международных проектах на мировом космическом рынке", - отмечает Данилов.

Он напомнил, что 11 августа ракета-носитель Antares, разработанная при участии украинских специалистов КБ "Южное" им. М. К. Янгеля, успешно вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом около 3,7 тонн.

РБК-Украина писало о запуске ракеты и публиковало трансляцию запуска из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).

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СНБО Запуск ракеты
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