Состоялось 14 успешных запусков украинско-американской ракеты Antares с 2013 года
С 2013 года состоялось уже 14 успешных запусков ракеты-носителя Antares. Основная конструкция маршевого степени ракеты разработана украинским КБ "Южное" и произведена на заводе "Южмаш".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook.
"Работа специалистов космической отрасли Украины, которые демонстрируют высокий профессионализм и слаженность, является хорошим примером участия нашего государства в международных проектах на мировом космическом рынке", - отмечает Данилов.
Он напомнил, что 11 августа ракета-носитель Antares, разработанная при участии украинских специалистов КБ "Южное" им. М. К. Янгеля, успешно вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом около 3,7 тонн.
РБК-Украина писало о запуске ракеты и публиковало трансляцию запуска из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).