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Відбулося 14 успішних запусків українсько-американської ракети Antares із 2013 року

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Четвер 12 серпня 2021 11:48
Відбулося 14 успішних запусків українсько-американської ракети Antares із 2013 року Фото: відбулося вже 14 успішних запусків ракети Antares (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Із 2013 року відбулося вже 14 успішних запусків ракети-носія Antares. Головна конструкція маршового ступеня ракети розроблена українським КБ "Південне" і вироблена на заводі "Південмаш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Facebook.

"Робота фахівців космічної галузі України, які демонструють високий професіоналізм і злагодженість, є гарним прикладом участі нашої держави у міжнародних проектах на світовому космічному ринку", - наголошує Данілов.

Він нагадав, що 11 серпня ракета-носій Antares, розроблена за участю українських спеціалістів КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля, успішно вивела на орбіту корабель Cygnus з вантажем близько 3,7 тонн.

РБК-Україна писало про запуск ракети та публікувало трансляцію запуску з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США).

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РНБО Запуск ракети
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