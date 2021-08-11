Миссия S.S. Onizuka: украино-американскую ракету успешно запустили в космос. Главная конструкция маршевой ступени ракеты (без двух российских двигателей РД-181) разработана украинским КБ "Южное" и произведена на заводе "Южмаш".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Y ouTube-канал NASA.

11 августа в 01:01 по Киеву c площадки LP 0-A космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния успешно запустили ракету Antares с грузом для Международной космической станции. Аппаратуру, материалы для экспериментов, продукты, расходники и прочее туда везет беспилотный космический корабль Cygnus. Спустя 533 секунды после старта он успешно отправился в самостоятельный путь.

Корабль NG-16 S.S. Ellison Onizuka назван в честь Эллисона Онидзуки - астронавта США гавайско-японского происхождения. Летчик-испытатель ВВС с налетом свыше 1700 ч слетал на орбиту в 1985-м на челноке Discovery, совершил над Землей 48 витков и провел там 74 ч.

Корабль разработан и собран Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) контракт с NASA о снабжении МКС. Его на скорости 7,56 км/с вывели на первоначальную орбиту 174×341 км с наклонением 51,6°.

Экипажу на станции везут 3723 кг грузов, большинство из них (3676 кг) - в герметичном отсеке объемом 27 м куб: 1037 кг оборудования и запчастей для станции, 1064 кг материалов для научных исследований, 1396 кг вещей и продуктов для экипажа, 15 кг оборудования для выхода в открытый космос, а также 44 кг компьютерных комплектующих. Россиянам в этот раз ничего не везут.

Cygnus на три месяца состыкуют с обращенным в сторону Земли портом модуля Unity.