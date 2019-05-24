Состоялась жеребьевка плей-офф чемпионата Украины

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня текущего года. В обоих стартовых матчах хозяевами будут команды УПЛ.

Результаты жеребьевки следующие:

Фото upl.ua

За право играть в элитном дивизионе поспорят 11 команда УПЛ и вторая команда Первой Лиги, а 10 команда УПЛ сыграет с командой, которая займет 3 место в Первой лиге.

В УПЛ продолжают борьбу за выживание "Черноморец", "Арсенал-Киев", "Карпаты" и "Олимпик".

В Первой лиге заработал повышение в классе с первого места "Днепр-1", а на две путевки в плей-офф за тур до финиша регулярного чемпионата претендуют "Колос", "Волынь" и "Металлист 1925".

Напомним, чемпионом Украины-2018/19 стал донецкий "Шахтер", завоевавший этот титул в третий раз подряд.

На втором месте - киевское "Динамо, бронзовыми призерами стала "Александрия".