Відбулося жеребкування плей-офф чемпіонату України

Відбулося жеребкування раунду плей-офф чемпіонату України сезону 2018/19 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Згідно з календарем змагань, матчі плей-офф відбудуться 4 і 8 червня поточного року. В обох стартових матчах господарями будуть команди УПЛ.

Результати жеребкування такі:

Фото upl.ua

За право грати в елітному дивізіоні посперечаються 11 команда УПЛ і друга команда Першої ліги, а 10 команда УПЛ зіграє з командою, яка займе 3 місце в Першій лізі.

В УПЛ продовжують боротьбу за виживання "Чорноморець", "Арсенал-Київ", "Карпати" і "Олімпік".

У Першій лізі заробив підвищення в класі з першого місця "Дніпро-1", а на дві путівки в плей-офф за тур до фінішу регулярного чемпіонату претендують "Колос", "Волинь" і "Металіст 1925".

Нагадаємо, чемпіоном України-2018/19 став донецький "Шахтар", який завоював цей титул втретє поспіль.

На другому місці - київське "Динамо, бронзовими призерами стала "Олександрія".