Состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки 1/4 и 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/20 стала известна полная сетка турнира. Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Прямая трансляция жеребьевки велась на сайте УЕФА.

Сформтровались такие пары:

"Манчестер Сити"/"Реал" - "Ювентус"/"Лион"

"РБ Лейпциг" - "Атлетико"

"Барселона"/"Наполи" - "Баварии"/"Челси"

"Аталанта" - ПСЖ

Полуфиналы:

Победитель четвертьфинала №1 - Победитель четвертьфинала №3

Победитель четвертьфинала №2 - Победитель четвертьфинала №4

Также в рамках процедуры определен номинальный хозяин финального матча. Им станет победитель второго полуфинала.

На данный момент в Лиге чемпионов уже известны четыре четвертьфиналиста - "Атлетико", "Аталанта", ПСЖ и "РБ Лейпциг".

Турнир был приостановлен 11 марта. Из-за пандемии коронавируса не были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Ювентус" - "Лион" (первая игра - 0:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0) и "Барселона" - "Наполи" (1:1). Эти встречи пройдут, как и планировалось ранее, на стадионах номинальных хозяев - в Турине, Манчестере, Мюнхене и Барселоне.

Затем все поединки будут проходить на двух стадионах в португальском Лиссабоне - "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе". Четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в формате одноматчевых противостояний, вместо обычных двух.

Базовыми датами проведения матчей 1/8 финала являются 7-8 августа, четвертьфиналов - 12-15 августа, а полуфиналов - 18-19 августа. Финал состоится 23 августа на стадионе "ду Бенфика".

Напомним, ранее УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов следующего сезона.