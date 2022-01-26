Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности

О завершении переговоров заявило российское издание "РИА Новости". Встреча политических советников длилась более 8 часов.

Представители Украины и России - руководитель ОП Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак - проведут отдельные брифинги по итогам встречи в Париже.

Что сказал Ермак после переговоров

Разговор был не простой.

Провели аудит минских договоренностей.

Впервые с 2019 года согласовали финальное коммюнике о том, что перемирие должно действовать без всяких условий.

Есть разногласия по трактовке "Минска", но есть желание работать над ними.

Договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.

Сегодняшняя встреча советников – это реанимация нормандского формата.

Что сказал представитель России

Как рассказал Козак, стороны на сегодняшних переговорах:

договорились соблюдать перемирие;

договорились встретиться через 2 недели в Берлине, чтобы попытаться решить проблемные вопросы, связанные с выполнением минских соглашений, и выйти с единой позицией;

встреча лидеров в нормандском формате возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

Во время встречи, в частности, подняли вопрос безопасности, а также ситуацию у границ Украины. Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что рассчитывает на то, что стороны проработают каждый пункт минских договоренностей и разговор будет конструктивным.

Отметим, лидеры "нормандской четверки" - руководители Украины, Германии, Франции и России - последний раз проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы состоялась новая встреча лидеров формата.

Угроза вторжения РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться после наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны. Впрочем, украинские чиновники уверяют, что ситуация у границ контролируемая и паниковать не нужно. А войска, которые сейчас находятся возле Украины, стоят там еще с апреля.