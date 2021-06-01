Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»)

Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Роман Безус («Гент», Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

В итоговую заявку на турнир не попали Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»). Можно сказать, что в заявке нет неожиданностей и все те, кто не ожидался в ней, не поедут на матчи в Европу.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч сине-желтые проведут против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.

Украина прежде участвовала на двух чемпионатах Европы. На домашнем Евро-2012 украинцы заняли третье место в группе с 3 очками, а в 2016-м во Франции не набрали ни одного очка и оказались последними в группе.