Склад збірної України на Євро-2020: остаточний список 26 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку з 26 гравців, які відправляться на матчі чемпіонату Європи. З гравців, які до сих пір були на зборах, він відчепив п'ятьох.

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва - «Шахтар»)

Захисники: 21. Олександр Караваєв, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (всі - «Динамо»), 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов (обидва - «Шахтар») , 2. Едуард Соболь ( «Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі - «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бесєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

У підсумкову заявку на турнір не потрапили Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Ледньов (обидва - «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь») і Богдан Михайличенко («Андерлехт»). Можна сказати, що в заявці немає несподіванок і всі ті, хто не очікувався в ній, не поїдуть на матчі до Європи.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. Перший матч синьо-жовті проведуть проти Нідерландів 13 червня в Амстердамі.

Україна перш брала участь на двох чемпіонатах Європи. На домашньому Євро-2012 українці посіли третє місце в групі з 3 очками, а в 2016-м у Франції не набрали жодного очка і виявилися останніми в групі.