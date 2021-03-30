Сошедший с рельсов "Интерсити" возобновил курсирование. Поезда еще задерживаются

Пассажиров в "Интерсити", который вчера сошел с рельсов, подвезли автобусом. И уже в 18:25 он возобновил курсирование.

Теперь железнодорожники планируют убрать восстановительный кран, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.

"Соответственно, поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до двух часов", - добавили в УЗ.

Напомним, вчера, не доехав 50 километров до Запорожья, с рельсов сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. В результате инцидента пассажиры не пострадали. УЗ сразу же создала комиссию для расследования причин и обстоятельств происшествия.