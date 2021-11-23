UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов, разговор с обществом и четкий план действий, - Кличко

Автор: Наталия Гурковская

Нельзя допустить, чтобы вся Украина заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще "не видело" признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Мы не можем допустить, чтобы вся страна заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены. Однако нужно иметь четкий план действий на случай экстремальной ситуации и честный разговор с обществом. А не обвинять в распространении панических настроений тех, кто призывает к бдительности.

"Для того чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрынькивание их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом о серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, нужен четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами", - заявил лидер «УДАРа».

В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права оплошать, подчеркнул Кличко.

Напомним, американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Отметим, Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко